"Без фильтров": высохшая как Кощей Пугачева оскалилась перед камерой и схватила Галкина за шкирку

После начала спецоперации на Украине шоумен Максим Галкин вместе с семьей улетел в Израиль. Там он пробыл четыре месяца, после чего переместился в Юрмалу. О возвращении в Россию речи не идет, ведь на родине комик стал персоной нон-грата, неосторожно высказавшись в адрес политики страны.
Кроме критических высказываний о России семье Галкина приписывают ряд других странных действий, идущих вразрез со словом патриотизм. К примеру, в Сети проходила информация о том, что Алла Пугачева зарегистрировала собственный товарный знак, под которым намерена выпускать в частности оружие. Интересно получается. Пока россияне защищают Донбасс, Пугачева выпускает оружие... Для кого же? Вряд ли для России.
Так или иначе, Максим Галкин уже попал в народный черный список и может легко повторить судьбу опальной Наргиз Закировой, которой запретили въезд в Россию на 50 лет прямо в аэропорту. Пока семья Галкина мечется по миру, комик не устает анонсировать в своих соцсетях новые сольные концерты. Ведь жить им на что-то надо, а детям скоро надо будет идти в школу.
На днях Галкин показал свежее видео, на кадрах которого предстал вместе с обворожительной и помолодевшей Аллой Пугачевой. Правда некоторые заметили, что она высохла и стала как Кощей.
"Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. (показывает Пугачеву на заднем сиденье – прим. ред.). Без фильтров, естественная красота", – заявил Галкин на видео. После этого Пугачева широко оскалилась.
Дальше он прорекламировал концерты в Эстонии, которые пройдут уже в августе. "Обеспечивает семью", – резюмировала довольная Пугачева, нежно схватив нервно улыбающегося мужа сзади за шкирку.