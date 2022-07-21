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Шоу-бизнес
"Случилось горе": 91-летний Краско отмучился в больнице после женской ласки

"Случилось горе": 91-летний Краско отмучился в больнице после женской ласки

После тяжелого инсульта Иван Краско две недели провел в больнице.
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На днях 91-летнего российского актера Ивана Краско госпитализировали. У него была жидкость в легких и другие осложнения, за артиста молились поклонники. В больнице он провел целых две недели.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Несмотря на плохие прогнозы, Краско мечтал вернуться на сцену и продолжать сниматься и играть в театре. Наконец чудо случилось, и после эффективного лечения Ивана Краско выписали, наконец отмучился, страданиям пришел конец. Об этом мужчина сам рассказал журналистам. Актер дал большое интервью, знатно поработав языком, и рассказал обо всем в подробностях.

По словам актера, после инсульта и долгого восстановления сегодня он впервые почувствовал себя мальчишкой и рад, что снова сможет выйти на сцену.

Он поблагодарил поклонников за переживания и поддержку в столь непростое для него время и напомнил, что десятого августа в Гатчине состоится вечер памяти погибшего российского актера Андрея Краско, его сына. Ему исполнилось бы 65 лет. "Случилось горе", – вспоминает актер.

В завершение беседы он отметил, что в больнице его окружали чудесные женщины. Не удивительно, что после стольких романов и соитий за свою жизнь Краско наконец угомонился. Так что нового романа в больнице так и не случилось, так как с этим он явно кончил. Ласковые сотрудницы пищеблока лишь побаловали его вкусностями.

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Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press
Автор: 21 июля 2022, 20:34 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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