Жидкость в легких: врачи вынесли страшный вердикт экстренно госпитализированному Краско

Российскому актеру срочно потребовалась помощь медиков из-за тяжелой и прогрессирующей болезни. На этот раз артиста определили в больницу на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Это уже вторая госпитализация за полгода – в феврале его его клали в клинику на реабилитацию после инсульта.
По словам директора Ивана Краско, Вячеслава Смородинова, точного диагноза врачи пока не ставят. У актера обнаружили жидкость в легких и проблемы с сердцем, сообщает Пятый канал.
Также директор Ивана Краско отметил, что в ближайшее время у актера запланировано выступление, и он его не хочет отменять. Но на все воля Божья.
В последнее время здоровье стало все чаще подводить Ивана Краско. Ранее он признавался, что его сразила тяжелая и неизлечимая болезнь. Из-за проблем с сетчаткой глаз его зрение стало стремительно ухудшаться, он стал видеть все как в тумане. Несмотря ни на что, актер старается сохранять дух.
"Он жаждет выступать, но не знаю", – сказал директор прославленного актера.
Напомним, Иван Краско снимался в таких лентах как "Мастер и Маргарита", "Улицы разбитых фонарей -2", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Сын полка", "Принц и нищий" и других.