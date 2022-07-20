"Я влюбился!": сведенный с ума холостяк Лазарев не сдержал эмоций

39-летний холостяк предпочитает не говорить о своей личной жизни. Вместо этого Сергей Лазарев охотно рассказывает о своих путешествиях. Например, недавно он побывал на Камчатке – это потрясающее место буквально свело артиста с ума своими красотами.
В своих соцсетях Лазарев опубликовал серию потрясающих снимков из путешествия в покоривший его сердце край и не смог сдержать переполняющих его эмоций.
"Я уже говорил, что влюбился в Камчатку? Так вот, повторюсь! Под впечатлением до сих пор!" – написал музыкант после возвращения.
Лазарев признался, что давно мечтал побывать на далеком живописном полуострове. Мужчину не пугал долгий перелет. Получив приглашение друзей, он согласился лететь, и мечта наконец сбылась. Музыкант остался под впечатлением от невероятной красоты дикой и девственной природы Камчатки.
При этом поездка не обошлась без приключений. Выехав на внедорожнике на покрытое льдом и занесенное снегом озеро, Лазарев со своими спутниками оказался в опасной ситуации. Из-за сильно шпарящего солнца озеро растаяло раньше времени, и машина увязла. К счастью, подмога подоспела вовремя, и все обошлось благополучно.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как щедрый Сергей Лазарев осыпал дорогими подарками детей Донбасса.