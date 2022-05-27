Вот и сказки конец: сердце Лазарева разрывается от боли

"Для меня счастье читать своим детям сказки русских классиков, – уверяет Сергей. – В них столько любви и простой житейской мудрости. Не понимаю, как можно взять и отобрать это у всего мира?!"
Действительно, мир переживает приступ острой русофобии. На радио и в концертных залах не дают звучать русской музыке, с артистами из России разрывают контракты театры, а произведения русской литературы изымаются из учебных программ...
"Сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня, – вздыхает Лазарев. Отмена по миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей, полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение – для нас с вами, для наших детей?!"
Лазарев возмущен: "Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова, музыку Рахманинова и Чайковского. А главное, зачем? Кому от этого будет хорошо?"
Сергей убежден, что именно искусство должна и может помочь пережить любые смутные или окаянные. "Чем сложнее времена, тем крепче надо держаться за культурное наследие, за искусство, за творчество. Оно дает силы жить и наполняет нашу жизнь смыслом", – написал артист у себя в социальных сетях.