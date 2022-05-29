"Не для показухи": щедрый Лазарев осыпал дорогими подарками детей Донбасса

В Православном центре образования им. Преподобного Сергия, которое было создано в октябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сегодня живет 160 детей. Артисты привезли им им множество нужных вещей – бытовую технику, одежду, сладости.

Щедрый Сергей Лазарев от себя лично добавил и дорогие стиральную и сушильную машину, которые уже установили в прачечной центра. Разумеется, не обошлось без выступления певца – кумира здешней ребятни.

"Когда меня пригласили приехать к этим детям из Донбасса, я сразу ответил "да", потому что хотелось приехать, поддержать, пообщаться, вручить подарки, – рассказал Лазарев "Дни.ру". – Я выяснил, в чем нуждаются детки, купил и привез все эти вещи".

Сергей Лазарев занимается благими делами уже не первый год. Например, он просит своих поклонников не покупать цветы ему на концерты, а перевести эти деньги в благотворительный фонд – тем, кому они очень нужны.

"Мы с моими фан-клубами помогаем больным детям, делаем им операции, – пояснил певец. – Так что для меня такие акции – не в новинку, хотя я это и не афиширую каждый день, потому что делаю это не для показухи, а потому что иначе не могу".

Благодарные ребята выковали подкову в подарок любимому артисту – на счастье. Ведь у него такое огромное сердце и светлая душа!

Вообще звезды "Русского Радио" не в первый раз принимают участие в волонтёрских и благотворительных акциях. За плечами артистов – концерты в Донецке и Луганске, в Сирии и Крыму, сбор и отправка гуманитарной помощи.

А 29 мая будет дан старт отправки очередной партии гуманитарного груза – медицинских принадлежностей, необходимых для раненых солдат, которые проходят лечение в Луганском госпитале.