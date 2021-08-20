Лазарев вышел в свет с двумя сиротливыми ангелочками: Растут без матери

Накануне в Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Церемонию посетили все самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. После распределения участников состоялся масштабный концерт, на котором каждый блеснул не только своим талантом, но и роскошными нарядами.



Мероприятие уже стало сенсационным. Многие выбрали неожиданных спутников. Сергей Лазарев появился на красной дороже в белом костюме и кедах в тон. За руки он держал своих любимых детей, Никиту и Аню. Девочка приехала в пышном платье, а мальчик последовал примеру папы и выбрал официальный образ. Несмотря на то, что многие недоброжелатели переживают, что дети растут без мамы, они выглядят крайне довольными. Всем известно, артист стал невероятно теплым и любящим отцом, так что поклонникам остается только наслаждаться и по-доброму завидовать малышам.

Светлые оттенки для мероприятия предпочла и прекрасная София Ротару. Сейчас певице 74 года, но выглядит она просто великолепно и до сих пор предпочитает трендовому оверсайзу приталенные костюмы. Она появилась в сверкающем перламутровом платье с золотым поясом.

Впечатлил поклонников и Филипп Киркоров. Поп-король привез с собой около 15 сумок с экстравагантными нарядами и попытался продемонстрировать каждый из них. Особенно сразили зрителей его аксессуары. По подсчетам, сумка в форме самолета популярного бренда Louis Vuitton стоила артисту чуть меньше четырех миллионов рублей. Кошелек-морковку та же фирма подготовила эксклюзивно для знаменитости. Филипп Бедросович отдал за него примерно сто тысяч рублей.

Приятельница Филиппа Киркорова, певица MARUV, выглядела настолько маняще, что мимо нее не смог пройти и сам поп-король. Она облачилась в темное кружевное нижнее белье, плотный корсет и фату.

Не стала отставать от исполнительницы и диджей Екатерина Гусева. Вместе с двумя спутницами она пришла на мероприятие в зеленом парике, желтом бра и расклешенных ярко-алых брюках. Знаменитость с радостью позировала фотографам, а позднее в своем личном блоге благодарила их за фото.

Полину Гагарину многие просто не узнали на церемонии. Стройная и подтянутая певица выбрала крайне откровенное темное платье с голубой атласной тканью. Высокие шпильки лишь подчеркнули длинные ноги звезды.

Далеко не все артисты мечтали об эпатаже на открытии "Новой волны". Некоторые из них предпочитают естественность и комфорт во всем. Одним из таких исполнителей является Тимур Родригез. Певец надел большие очки в толстой оправе, плотную рубашку с короткими рукавами, широкие брюки и лакированные массивные ботинки. Многие поклонники одобрили его наряд, отметив, что лук получился стильным и уместным.

Андрей Малахов также выбрал комфорт и предпочел не выделяться. Видимо, за все годы работы журналист настолько устал от блесток и эпатажа, что принял решение остаться в кроссовках. При этом обувь выгодно сочеталась с серым костюмом из плотного хлопка с приталенной рубашкой.

Все самое интересное только начинается. Чем еще порадуют публику артисты, пока остается только гадать.