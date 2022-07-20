Запретный роман с Этушем, муж-алкоголик и три развода: как живет одинокая и бездетная Чурсина

20 июля Людмила Чурсина отмечает 81-летие. Звезда фильма "Угрюм-рука" никогда не страдала от невостребованности и недостатка ролей, а вот в личной жизни ей не повезло.

В своей профессии Людмила Чурсина добилась больших высот. Она снялась более чем в ста фильмах, воплотила на экранах множество ярких образов и стала по-настоящему любимой зрителями актрисой. Увы, в личной жизни у звезды все складывалось с точностью до наоборот. Людмила Алексеевна трижды выходила замуж, но ни один брак так и не принес ей счастья.

Людмила Чурсина появилась на свет в 1941 году и выросла в семье военного. Окончив школу с золотой медалью, будущая артистка собиралась поступить в технический вуз. Все изменила счастливая случайность и подруга, которая отправилась штурмовать театральные. Чурсина решила составить ей компанию, но неожиданно для самой себя прошла экзамены сразу в три вуза. Людмила предпочла Щукинское училище и окончила его с красным дипломом.

Артистка дебютировала на экранах в 1961 году, снявшись в фильме "Две жизни", и с тех пор не испытывала недостатка в ролях. Чурсина стала одной из немногих актрис, которые всегда были востребованы, и прославилась не только на родине, но и за рубежом. А вот в личной жизни звезде кино везло куда меньше.

Первый серьезный роман Людмила Чурсина закрутила еще во время учебы в "Щуке". И не с кем-нибудь, а с актером Владимиром Этушем, который был ее преподавателем. В какой-то момент артист даже собирался бросить семью, однако одумался, когда руководство поставило его перед выбором: запретный роман или работа. Этуш выбрал второе и порвал со студенткой.

Людмила Алексеевна никогда не была обделена вниманием мужчин и трижды выходила замуж. Первым супругом артистки стал режиссер Владимир Фетин, который на много лет переманил ее из столицы в Ленинград. Этот брак оказался самым долгим в жизни актрисы, но складывался нелегко. Выходя замуж, Чурсина даже не подозревала, что ее муж окажется любителем выпивки.

13 лет звезда кино пыталась помочь супругу справиться с алкоголизмом, но все было без толку. Дошло до того, что однажды Людмила Алексеевна даже попыталась наложить на себя руки. К счастью, самого страшного удалось избежать.

Следующие браки Людмилы Чурсиной оказались скоротечными. Со вторым мужем, ученым-океанологом Владимиром Залитисом, чувства угасли спустя два года. С третьим супругом, дипломатом Игорем Андроповым, актриса рассталась через четыре года совместной жизни. Андропов изводил звезду ревностью, к тому же, как и ее первый муж, слишком часто выпивал. Детей у Чурсиной не появилось ни в одном союзе.

Сейчас, в свои 81 год, Людмила Алексеевна одинока. Знаменитая артистка состарилась без второй половинки и детей, но ни о чем не жалеет. Звезда кино по-прежнему активно работает, дорожит каждой прожитой секундой, а свою любовь дарит племянникам и внучатым племянницам.