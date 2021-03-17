Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"

Непросто приходится актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла в новой экранизации красавицу Анфису Козыреву. Кинокритики с ней особенно суровы. Например, писатель и журналист Лев Рыжков сказал недавно, что Юлия Пересильд на фоне Людмилы Чурсиной, игравшей роковую вдову в советской версии, выглядит бледно. По словам обозревателя, Людмила Алексеевна в свое время "дала огня" и "раздула пожар страстей".
79-летняя Людмила Чурсина, в свою очередь, в эфире Первого канала назвала Юлию Пересильд очаровательной женщиной. Между тем звезда советского экрана отметила, что Анфиса у Юлии получилась "другая". "Есть вещи, которые она просто блистательно делает", – сказала о коллеге по цеху Людмила Алексеевна.
В свежем интервью Чурсина призналась, что смотрит новую экранизацию "Угрюм-реки", однако глубоко в происходящее на экране не вникает. "Одним глазом. Второй пока не открываю", – отметила знаменитость.
Людмила Чурсина никогда не скрывала, что работа у Ярополка Лапшина далась ей тяжело. В те годы актриса была замужем за известным режиссером Владимиром Фетиным. Он выпивал и был крайне ревнив. Между тем на съемках картины "Угрюм-река" Людмиле Алексеевне приходилось играть страсть сразу с двумя партнерами, что, естественно, нервировало Фетина.
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