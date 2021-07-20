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Сериалы
Празднующая 80-летие Чурсина из "Угрюм-реки" объяснила свое исчезновение

Празднующая 80-летие Чурсина из "Угрюм-реки" объяснила свое исчезновение

Звезда советского экрана пожаловалась на отсутствие ролей.
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Звезда мини-сериала "Угрюм-река" Людмила Чурсина 20 июля празднует 80-летний юбилей. В последнее время знаменитость очень редко появляется на экранах. В свежем интервью актриса объяснила свое исчезновение из кино и сериалов.

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Чурсина призналась, что ей практически не предлагают интересные роли. Сценарии, которые ей присылают, кажутся однотипными – в центре сюжета женщина, ее разлюбили, ей изменили. Сегодня авторы мало говорят о чувствах, считает артистка.

Людмила Алексеевна не хочет терять профессию, поэтому иногда соглашается на проекты, которые ей не близки. "Чтоб было хотя бы ясно, про что играть…" – рассказала о критериях выбора ролей звезда "Угрюм-реки". Чурсина не скрывает, что театр теперь ей интересен больше.

Артистка понимает, что зрители очень быстро забывают тех, кем еще недавно восхищались. Иногда, по словам Чурсиной, необходимо напоминать о себе общественности, появляясь на экране. По словам звезды советских лент, со славой очень трудно расставаться.

"Со славой надо жить в соседней комнате", – рассуждает знаменитость.

Людмила Алексеевна считает свои представления о жизни устаревшими. Чурсина в шутку характеризует себя как пиковую даму из нафталинового века. Кроме того, артистка все еще надеется, что какой-нибудь талантливый автор напишет пьесу по произведению Александра Пушкина, в которой она с удовольствием исполнит роль графини.

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Фото: Ministry of Culture Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 17:10 Источник: RG.RU ✓ Надежный источник
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