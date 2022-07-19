Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе

Летом 2007 года Марк Тишман отправил свою песню "Я стану твоим ангелом" на кастинг "Фабрики звезд – 7". В результате он прошел отбор у Константина Меладзе и стал участником телевизионного музыкального проекта, в финале которого занял второе место. А летом 2022-го он приехал на фестиваль "Славянский базар в Витебске" в статусе большой звезды.

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