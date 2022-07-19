Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе

"Только что с моей подругой Юлией Паршутой (вместе участвовали на "Фабрике звезд" – Прим. ред.) выступал в Муроме на родине Петра и Февронии на празднике по случаю Дня любви, семьи и верности, – рассказал Марк Тишман. – У нас с ней вышел красивый дуэт на песню "Маяковский, который стал очень популярный. А в день рождения Маяковского, 19 июля выходит, и клип".
Паршута в 2018-19 годах состояла в отношениях с бизнесменом по имени Александр. А 42-летний Тишман в романах никогда замечен не был и в брачных отношениях не состоял!.
"Ну вот так вот пока складывается, – тяжело вздыхает красавчик-холостяк Марк. – Хотя, конечно шанс жениться я не считаю потерянным". Певец подчеркнул, что не против создания семьи, просто пока находится в поиске половины.
Кстати, жених он теперь завидный. "Недавно купил яхту, – улыбается Марк. – Сейчас она стоит в порту Каспийского моря в моем родном городе Махачкале. И претендует на статус самой дорогой".