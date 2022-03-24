Тяжелые времена: Марк Тишман о запасах продуктов на "черный день" и отсутствии накоплений

Летом 2007 года Марк Тишман отправил свою песню "Я стану твоим ангелом" на кастинг "Фабрики звезд — 7", прошел отбор у Константина Меладзе и стал участником популярного телевизионного музыкального проекта, в финале которого занял второе место. А теперь он выступает по стране как большой артист.
"Сегодня все нестабильно, – вздыхает 42-летний Марк. – Есть, конечно, и отмены. Но вот скоро будет спектакль "Лица: эффект отсутствия" с моим участием – я его не буду отменять. Потому что люди пишут мне в соцсетях, что надо общаться, надо быть вместе, надо говорить о главном".
Многие артисты сегодня жалуются на безденежье и думают о смене рода деятельности. Но Тишман пока держится. "Я остаюсь в профессии, – заверил он. – Это мой основной заработок. К тому же я автор ряда песен – получаю за их исполнение авторские отчисления".
При этом у Марка, в отличие от многих звездных коллег, нет финансовой подушки безопасности. "У меня нет никаких накоплений, – признался исполнитель. – Впрочем, ипотеки и кредитов я тоже не имею. Запасов продуктов и бытовой химии не делаю – не сторонник этого. Считаю, что нельзя паниковать, судорожно скупать продукты и образовывать искусственный дефицит".