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Шоу-бизнес
Тяжелые времена: Марк Тишман о запасах продуктов на "черный день" и отсутствии накоплений

Тяжелые времена: Марк Тишман о запасах продуктов на "черный день" и отсутствии накоплений

Для шоу-бизнеса настали непростые времена – переносы, отмены концертов... О том, как артисты выживают в этих суровых условиях, корреспонденту "Дни.ру" за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!" рассказал Марк Тишман.
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Летом 2007 года Марк Тишман отправил свою песню "Я стану твоим ангелом" на кастинг "Фабрики звезд — 7", прошел отбор у Константина Меладзе и стал участником популярного телевизионного музыкального проекта, в финале которого занял второе место. А теперь он выступает по стране как большой артист.

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"Сегодня все нестабильно, – вздыхает 42-летний Марк. – Есть, конечно, и отмены. Но вот скоро будет спектакль "Лица: эффект отсутствия" с моим участием – я его не буду отменять. Потому что люди пишут мне в соцсетях, что надо общаться, надо быть вместе, надо говорить о главном".

Многие артисты сегодня жалуются на безденежье и думают о смене рода деятельности. Но Тишман пока держится. "Я остаюсь в профессии, – заверил он. – Это мой основной заработок. К тому же я автор ряда песен – получаю за их исполнение авторские отчисления".

При этом у Марка, в отличие от многих звездных коллег, нет финансовой подушки безопасности. "У меня нет никаких накоплений, – признался исполнитель. – Впрочем, ипотеки и кредитов я тоже не имею. Запасов продуктов и бытовой химии не делаю – не сторонник этого. Считаю, что нельзя паниковать, судорожно скупать продукты и образовывать искусственный дефицит".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2022, 09:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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