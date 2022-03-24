Тяжелые времена: Марк Тишман о запасах продуктов на "черный день" и отсутствии накоплений

Для шоу-бизнеса настали непростые времена – переносы, отмены концертов... О том, как артисты выживают в этих суровых условиях, корреспонденту "Дни.ру" за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!" рассказал Марк Тишман.

Летом 2007 года Марк Тишман отправил свою песню "Я стану твоим ангелом" на кастинг "Фабрики звезд — 7", прошел отбор у Константина Меладзе и стал участником популярного телевизионного музыкального проекта, в финале которого занял второе место. А теперь он выступает по стране как большой артист.

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"Сегодня все нестабильно, – вздыхает 42-летний Марк. – Есть, конечно, и отмены. Но вот скоро будет спектакль "Лица: эффект отсутствия" с моим участием – я его не буду отменять. Потому что люди пишут мне в соцсетях, что надо общаться, надо быть вместе, надо говорить о главном".

Многие артисты сегодня жалуются на безденежье и думают о смене рода деятельности. Но Тишман пока держится. "Я остаюсь в профессии, – заверил он. – Это мой основной заработок. К тому же я автор ряда песен – получаю за их исполнение авторские отчисления".

При этом у Марка, в отличие от многих звездных коллег, нет финансовой подушки безопасности. "У меня нет никаких накоплений, – признался исполнитель. – Впрочем, ипотеки и кредитов я тоже не имею. Запасов продуктов и бытовой химии не делаю – не сторонник этого. Считаю, что нельзя паниковать, судорожно скупать продукты и образовывать искусственный дефицит".