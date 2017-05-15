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Май 15, 2017
просмотры: 123

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

567

Популярная певица Виктория Дайнеко отметила 30-летний юбилей. Праздник прошел в караоке-театре в теплой, дружеской атмосфере. Без толп фотографов и зевак. "Я пригласила только самых близких, тех, кто рядом со мной уже много лет", – рассказала артистка.

Примечательно, что супруг Виктории, музыкант Дмитрий Клейман, на мероприятии замечен не был. Вместо него именинницу развлекали и одаривали продюсер певицы Игорь Матвиенко, солистки группы "Фабрика", Марк Тишман и другие.

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