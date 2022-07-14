Не осталось живого места: Разъяренные украинцы растерзали беременную жену Петросяна

Татьяна Брухунова, кажется, уже привыкла постоянной критики в свой адрес. Недавно она рассказывала, как сталкивалась с негативом даже в магазине: мол, некая женщина, встретив ее, назвала "проституткой" – и все из-за ее отношений с Евгением Петросяном.
К тому же вокруг жизни некогда помощницы знаменитого комика витает масса слухов, один из самых популярных – ее беременность. Поклонники мамы маленького Вагана постоянно думают, что она на сносях. Вот и на этот раз кто-то из пользователей приписал ей интересное положение. "Вы беременна вторым?" – задал вопрос поклонник. Супруга комика с иронией ответила: "Пятым".
Татьяну Брухунову достают не только по поводу рождения ребенка. Не обходят ее стороной и разъяренные жители Украины, которые в последнее время буквально ополчились на российских звезд. Ну а что касается жены Евгения Петросяна, то ее, можно сказать, растерзали гневными выпадами: за сутки ей дважды написали гадости в личных сообщениях, чуть ли не оставив на ней живого места.
Всему виной фотография киевского торта, которую Татьяна Брухунова разместила в своем микроблоге. Один из хейтеров пожелал, чтобы кусок кондитерского изделия "не встал ей поперек горла". Второй украинец тоже написал гадость, вызвав у молодой мамы недоумение.
"Зачем вы мне об этом пишите? Вам легче становится после того, как обольете грязью незнакомого человека?" – задалась вопросом жена Евгения Петросяна.