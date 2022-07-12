"Проститутка": На сознавшуюся в тяжком грехе разлучницу Брухунову вылили ушат помоев

Супруга Евгения Петросяна очень стремительно поднялась из обычной помощницы в блогера и фэшионисту с толпой поклонников.

Широкую известность она получила, когда стала женой знаменитого комика. Причем многие окрестили ее "разлучницей" и винят в разрыве Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые прожили вместе больше 30 лет.

Неудивительно, что на новоиспеченную супругу юмориста то и дело выливают ушат помоев диванные критики – своими гневными комментариями в социальных сетях. Но, как оказалось, время о времени травля, от которой страдает Татьяна Брухунова, выходит за рамки социальных сетей. Были моменты, когда молодая мама получила критику в общественных местах от совершенно незнакомых людей.

Супруга Евгения Петросяна вспомнила случай, когда столкнулась с недоброжелательницей в одном из магазинов на Тверской. Татьяна Брухунова ждала своей очереди на оплату покупок, как вдруг услышала от одной из покупательниц скверный комментарий в свою сторону. "Проститутка. Счастья тебе не видать", – сказала она. Молодая мама призналась, что чувства в этот момент испытывала неоднозначные.

Сначала возлюбленная Евгения Петросяна пребывала в легком шоке, потом ей хотелось куда-нибудь скрыться. Да, и женщина не хотела отступать и так и норовила высказать Татьяне Брухуновой все, что она о ней думает. Не помог даже супруг, который пытался угомонить грубиянку. В итоге, так и не оплатив покупки, она покинула магазин. К нападкам хейтеров молодая мама относится спокойно и сознается в том, что истинный грех – это осуждать человека, о жизни которого ты ничего не знаешь.