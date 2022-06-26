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Шоу-бизнес
"Больше нет с нами!": Тело измученной Чеховой обмякло в кровавом туалете

"Больше нет с нами!": Тело измученной Чеховой обмякло в кровавом туалете

Смерть талантливой знаменитости застала врасплох всю страну. Стало известно, что испытала Анфиса Чехова.
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Утром 23 июня 2022 года как гром среди ясного неба на Россию обрушилось горе — умер Юрий Шатунов. Певец ушел на тот свет слишком рано — в 48 лет после инфаркта. Друзья, коллеги и поклонники артиста поникли в трауре. А вот телеведущая Анфиса Чехова смирилась с неизбежным и даже взглянула на смерть оптимистично.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

В личном блоге звезду спросили, испытывает ли она переживания по поводу неожиданной кончины. Оказалось, женщина не видит смысла беспокоиться, так как это ничего не изменит. Будто "самое страшное уже случилось" и терзания бессмысленны.

В утрате Юрия Шатунова теледива нашла и позитивный момент. Якобы живых людей одолевают земные мучения, а мертвые от них освобождены. Проще говоря, Анфиса Чехова рада, что певец избавился от мирских страданий.

"Но мне очень жаль, что Юры больше нет с нами!" — добавила светская львица, дабы не показаться публике черствой.

К ответу она прикрепила свое выразительное фото. В кадре обмякшее тело красотки лежит на земле среди деревьев, а мимика лица звезды передает горечь и боль. Привлек внимание фанатов и кровавый туалет женщины — перед съемкой Анфиса Чехова облачилась в длинное ярко-алое платье. На фоне травы и древесных корней силуэт дамы похож на красное пятно.

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Анфиса Чехова. Фото: Photoagency Planeta-Inform/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 09:45 Источник: Соцсети • Требует проверки

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