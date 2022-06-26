"Больше нет с нами!": Тело измученной Чеховой обмякло в кровавом туалете

Утром 23 июня 2022 года как гром среди ясного неба на Россию обрушилось горе — умер Юрий Шатунов. Певец ушел на тот свет слишком рано — в 48 лет после инфаркта. Друзья, коллеги и поклонники артиста поникли в трауре. А вот телеведущая Анфиса Чехова смирилась с неизбежным и даже взглянула на смерть оптимистично.
В личном блоге звезду спросили, испытывает ли она переживания по поводу неожиданной кончины. Оказалось, женщина не видит смысла беспокоиться, так как это ничего не изменит. Будто "самое страшное уже случилось" и терзания бессмысленны.
В утрате Юрия Шатунова теледива нашла и позитивный момент. Якобы живых людей одолевают земные мучения, а мертвые от них освобождены. Проще говоря, Анфиса Чехова рада, что певец избавился от мирских страданий.
"Но мне очень жаль, что Юры больше нет с нами!" — добавила светская львица, дабы не показаться публике черствой.
К ответу она прикрепила свое выразительное фото. В кадре обмякшее тело красотки лежит на земле среди деревьев, а мимика лица звезды передает горечь и боль. Привлек внимание фанатов и кровавый туалет женщины — перед съемкой Анфиса Чехова облачилась в длинное ярко-алое платье. На фоне травы и древесных корней силуэт дамы похож на красное пятно.