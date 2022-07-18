"Лицо глубоко сумасшедшей": народ ахнул при виде помятой Собчак без макияжа

Женщина попыталась оскорбить Ксению Собчак.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак едва ли не каждый день делится с поклонниками моментами из своей жизни. Знаменитость нередко рассказывает, над чем работает и как проводит время в отпуске. Например, недавно она показала, как развлекается с сыном Платоном.

Как оказалось, журналистка и ее наследник не прочь провести досуг за настольными играми. Она опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором запечатлена во время игры в "Хитрого лиса". На снимке Ксения предстала без макияжа, немного помятой и растрепанной. Публикуя кадр, телеведущая, наверняка, не думала, что нарвется на критику.

В комментариях отметились интернет-пользователи, которые на дух не переносят Собчак. Казалось бы, таким людям следовало бы обходить стороной соцсети знаменитой блондинки, но они посчитали нужным высказать о ней все, что думают. Женщина по имени Людмила написала:

"Какая все-таки дебильная. Страшная, далеко не умная, лицо глубоко сумасшедшей. До барыни не дотягивает вообще. Еще и слюной брызжет. Идиотка, противно смотреть". "Нормальная так выглядеть не будет", – добавила некая Анна.

Другие интернет-пользователи хоть и ахнули при виде помятой Ксении Собчак, но все-таки решили сделать телеведущей и ее сыну комплимент. "Вы такие классные", "Ксения, рада за вас!", – написали поклонники.