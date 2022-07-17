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Шоу-бизнес
"У Пугачевой любовник в Израиле": Собчак раскрыла сенсационные подробности

"У Пугачевой любовник в Израиле": Собчак раскрыла сенсационные подробности

Ксения Собчак удивила поклонников, рассказав о тайной страсти.
прочитано 597 раз

Накануне в своем Telegram-канале Ксения Собчак раскрыла сенсационные подробности. Оказывается, журналистка не на шутку увлечена кликбейтом. Блондинка призналась, что часто читает статьи, в которых всплывает ее фамилия и даже коллекционирует уж больно "кричащие" заголовки. "Моя стыдная тайна", – пишет телезвезда.

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Ксения Анатольевна заявила, что все прекрасно знает про уловки кликбейта. Однако это ее не останавливает. Журналистка признается, что даже себе не может ответить на вопрос, зачем она это делает. "Таков она была человек", – пишет женщина в микроблоге.

Экс-ведущая "Дома-2" заявила, что недавно даже сама повелась на новость о том, что ее супруг представил новую девушку. Собчак поначалу даже поверила в измену Константина Богомолова, однако выяснилось, что в статье было написано, что его любимая девушка – это его дочь Анна. "Теперь наслаждаюсь тем, что на каждом втором сайте предлагают посмотреть на НЛО в Саратове и то, что "У Пугачевой любовник в Израиле"", – пишет раздосадованная звезда.

Поклонники блондинки поддержали ее в комментариях. "Ксения, вы лучшая", "Ксения умница!", "Ахаха, хороший ответ", "Ксения, ты прелесть", – написали пользователи Сети.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 15:14 Источник: Telegram • Требует проверки
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