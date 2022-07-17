"Опять обманули": Ошарашенная изменой мужа Собчак сорвалась на матерную брань

Накануне в своем Telegram-канале Ксения Собчак поделилась своим странным хобби. По словам теледивы, она любит читать отечественную прессу и коллекционировать "отбитые заголовки". Особенный интерес представляют для нее статьи, в которых написано о ней. "Это моя стыдная тайная страсть, друзья. Кто-то смотрит видео, как людям давят прыщи, кто-то слушает женский тюремный шансон, я – коллекционирую отбитые заголовки", – пишет экс-ведущая "Дома-2".
При этом Ксения Анатольевна отметила, что иногда сама ведется на "кричащие" заголовки. Так, она поделилась, как ее ошарашила новость об изменах мужа. "Вижу: Богомолов представил новую девушку. И…кликаю. Узнаю, что он даже имя не скрывает – а в конце Анька)", – пишет Собчак.
Однако, как оказалось, речь шла вовсе не о любовнице, а о дочери режиссера, которую он и назвал любимой девушкой. Охваченная эмоциями Собчак даже сорвалась на матерную брань, желая высказать все то, что накопилось у нее в душе. Так, она даже себя обхамила за доверчивость. "Чувствую себя лохом, которого опять ****** (обманули – Прим. ред.).
Подписчики в комментариях поддержали журналистку. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Ксения уж очень эмоционально высказалась. "Мат-перемат. Сплошная грязь", "Мат к чему", – написали возмущенные пользователи Сети.