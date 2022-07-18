"Есть такая женщина": Лолита встала грудью на защиту беглянки Пугачевой

Лолита выступила против травли Аллы Пугачевой после бегства из России.

После бегства Максима Галкина и Аллы Пугачевой многие ополчились на звезд. Теперь некоторые требуют байкотировать Примадонну и даже лишить ее пенсии. Однако нашлись и те, кто встал грудью на защиту супруги юмориста. Например, поддерживает Аллу Борисовну певица Лолита.

Недавно звезда выступила в ночном клубе, во время концерта она сказала слова поддержки беглянки Пугачевой. По словам Лолиты, ее возмущает тот факт, что многие звезды подвергаются травле из-за тех или иных действий. Женщина вообще заявила, что Алла Борисовна – звезда мирового масштаба, без которой они не были бы свободны на сцене. "Есть такая женщина", – заявила она.

Кстати, ранее Филипп Киркоров признался, что Примадонна могла покинуть Россию вовсе не из-за политики. Так, король эстрады поведал, что исполнительница хита "Миллион алых роз" может быть больна и отправилась в Израиль на лечение. По мнению Филиппа Бедросовича, звезда вернется на Родину этой осенью, как она и обещала.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали за границу в феврале этого года. Оказавшись в Израиле, юморист начал поливать грязью свою Родину, чем вызвал шквал негатива.