Это не рак: внезапная смерть скрутила Малахова с почерневшим телом

Вечно беспокоящимся фанатам шоумен то и дело кажется раздутым, облысевшим, постаревшим, бледным, слишком худым или еще каким-нибудь. Сегодня же Андрей Малахов показал себя просто идеальным – молодым красавцем в плавках с накаченным и в меру почерневшим телом от солнечного загара. Омрачило радость фолловеров лишь то, что подобное фото появилось в телеграм-канале Андрея Малахова в связи со скорбным поводом.
Популярный ведущий услышал о трагедии, произошедшей с первой супругой Дональда Трампа – Иваной Трамп и решил поделиться совместным снимком с ней. Именно с этой прекрасной блондинкой молодой Малахов и запечатлен на фото. Шоумен признался, что она была его соседкой по лежаку в Сен-Тропе. Общий снимок был сделан еще в 2007 году.
Напомним, что 73-летняя Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке. Новость об этом появилась накануне вечером. Известно, что это не рак стал причиной смерти, как могли подумать многие на фоне большой распространенности данного заболевания. По данным американских СМИ, Ивана Трамп могла скончаться в результате несчастного случая, упав с лестницы. Точную причину кончины экс-супруги Трампа еще предстоит выяснить экспертам.
Что касается Андрея Малахова, то его внезапная смерть бывшей соседки по лежаку, образно говоря, скрутила, ведь они были знакомы. Пораженный шоумен решил не оставаться в стороне и совместным фото отдал некую дань памяти покойной.