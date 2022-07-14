Когда успела? Собчак сняли на видео со вторым ребенком на отдыхе

В Сети давно ходили слухи о том, что российская телеведущая Ксения Собчак беременна вторым ребенком от мужа, режиссера Константина Богомолова. Звезда стала носить просторные наряды, а в обтягивающих вещах был заметен ее округлившийся живот. Однако кроме этих очевидных моментов ничего больше не говорило об интересном положении, а сама Ксения хранила молчание.
В отпуске Ксения Собчак отправилась за границу. Где именно находится звезда, не ясно. Но поклонники подозревают, что это Италия. На фото и видео, которые Собчак публикует в соцсетях, на столе стоят кораллы, а за окном пальмы и яркое не по-российски сияющее солнце. Рядом с ней находится муж Константин Богомолов и дети.
Фанаты удивились тому, что помимо сына Платона Собчак взяла с собой дочь режиссера от Дарьи Мороз, согласившись терпеть неудобства из-за детской возни. В компании Собчак были и другие дети. Вероятно, что звездное семейство отправилось отдыхать в компании друзей. Подписчики отметили, что Ксении Собчак очень идет быть многодетной матерью. Но когда она успела улететь из России? Ведь еще недавно ее замечали на светской тусовке в Москве.