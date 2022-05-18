"Волос больше не будет": Изуродованная болезнью Седокова резко изменила внешность

Роскошная Анна Седокова в очередной раз удивила поклонников.

Певица давно хотела изменить цвет волос, и это наконец случилось. Накануне вечером Анна Седокова предстала перед фанатами в своем телеграм-канале пепельной блондинкой. Звезда опубликовала фото себя с новой прической и тут же рассказала, как она решилась на такие резкие изменения во внешности.

Оказывается, в течение нескольких лет Седокова была связана контрактом с какой-то маркой шампуня. Все это время она не могла менять цвет своих волос, согласно условиям договора. Недавно действие контракта приостановилось, и певица решила: сейчас или никогда.

Кроме того, женщина всегда боялась краситься в блонд, так как у ее волос особая структура и столь резкие изменения могли пагубно сказаться на ее шевелюре.

"Любой блонд означал, что я могу раз покраситься и волос вообще больше не будет," – объяснила певица.

Однако теперь Анна нашла хорошего мастера, который умеет творить волшебство. Таким образом, все сложилось, и Седокова наконец стала блондинкой, чему очень рада.

Судя по всему, перемены в собственной внешности сделали звезду по-настоящему счастливой. И это прекрасно, ведь еще недавно она сильно страдала из-за болезни, изуродовавшей ее тело, и демонстрировала невысказанную печаль в своих постах из-за каких-то серьезных перемен в жизни.