"Верните": Певицу Славу обчистили

Певица Слава переживает за украденные эксклюзивные платья.

Сегодня стало известно, что в жизни певицы Славы случилась неприятная ситуацию – ее обчистили. Об этом сообщил один из каналов в Telegram. "Верните Славе платье, добрые люди", – было написано под видеообращением звезды.

По словам артистки, она проснулась в хорошем настроении, так как сегодня у нее запланирован концерт. Во время того, как он размышляла о нарядах, которые наденет на выступление, ей позвонила сотрудница и огорошила известием. Как оказалось, вчера у них пропал кофр с дизайнерскими розовыми платьями, которые певице сшил дизайнер Александр Арутюнов. "Таких больше нигде не найдешь", – сетует звезда.

По словам Славы, кофр, по всей видимости, выпал, когда случайно открылся багажник машины. Однако когда менеджеры артистки вернулись на место пропажи, эксклюзивных нарядов уже не было. Наверное, кто-то под шумок воспользовался моментом и стащил платье, обчистив тем самым певицу.

Исполнительница добавила, что ее помощницы всю ночь провели в полиции, просматривая камеры. К сожалению, машина стояла в слепой зоне, поэтому поиски не привели к результатам.