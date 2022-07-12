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Шоу-бизнес
"Это больно": странная выходка Бабкиной рассорила дочерей Шукшина

"Это больно": странная выходка Бабкиной рассорила дочерей Шукшина

Дочери Василия Шукшина решили судиться с театром Надежды Бабкиной.
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Громким скандалом обернулась постановка спектакля "Калина Красная" по одноименной повести легендарного советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в Московском государственном академическом театре "Русская песня", которым руководит Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Новую интерпретацию произведения совершенно не оценили дочери его автора.

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Впрочем, претензии к спектаклю возникли лишь у двух наследниц Василия Макаровича. Дело в том, что в театре Надежды Бабкиной почему-то изменили основной сюжет повести, на что обратила внимание Екатерина Шукшина, старшая дочь писателя. Ее поддержала и младшая дочь Ольга. Однако единодушия в семье все равно не сложилась.

Странная выходка Надежды Бабкиной, допустившей метаморфозы в оригинальном сценарии, почти что рассорили наследниц Василия Шукшина. Средняя дочь режиссера, Заслуженная артистка России Мария Шукшина не присоединилась к своим родственницам. Более того, актрисса лично участвует в видоизмененной постановке.

Так или иначе, Екатерина и Ольга намерены судиться с организаторами спектакля. Они требуют от театра Надежды Бабкиной порядка 600 тысяч рублей на двоих якобы за нарушение авторских прав. Как рассказала старшая дочь Василия Шукшина в интервью газете "Комсомольская правда", она давала разрешение совершенно на другую постановку по повести "калина красная".

Екатерина Шукшина подчеркнула, что сюжет, показанный театром Надежды Бабкиной противоречит реальному. Она отметила, что режиссер спектакля захотел "уйти от Шукшина", пояснив, что "это больно".

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Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 17:33 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
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