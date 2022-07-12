Волосатый и горячий: рассказавшая о свадьбе с молодым Буланова представила нового мужика

Несколько лет назад 53-летняя Татьяна Буланова начала встречаться с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее почти на 20 лет. Солидная разница в возрасте не смущает влюбленных. Однако сделать серьезный шаг – вступить в брак – пара пока не готова.
Как рассказывала сама Буланова, раньше ее возлюбленный постоянно твердил, что "свадьба летом". Однако певица не будет торопить избранника и навязываться, если тот так и не сделает предложение. Также артистка допускает, что чувства не всегда будут такими, как в начале романтических отношений.
Несмотря на то, что Буланова увлечена молодым бизнесменом, она обращает внимание и на других мужчин. Например, недавно Татьяна неожиданно представила подписчикам в популярной соцсети некоего Адама, который, по ее словам, путешествует по миру и в скором времени планирует устроить раздачу денег.
"Знакомьтесь, это мой друг", – написала певица, прикрепив фото Адама, на котором он запечатлен обнаженным.
Горячий и волосатый мужчина тут же собрал множество комплиментов от интернет-пользовательниц.
Напомним, у Татьяны Булановой есть 15-летний сын Никита, которого она родила от второго мужа – футболиста Владислава Радимова. Почему тот брак распался, ранее писали "Дни.ру".