"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом

За плечами у российской певицы Татьяны Булановой два брака. Сейчас 53-летняя артистка снова влюблена, она встречается с 34-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Поговаривают даже, что пара может пожениться в скором времени.
Вместе с личной жизнью звезда продолжает строить творческую карьеру. Татьяну Буланову не раз приглашали на роль защитницы в программу Первого канала "Модный приговор". По словам историка моды Александра Васильева, у артистки отлично получается входить в роль близкой к народу, к женской доле. На одной из передач Буланова подарила Васильеву свое черное платье с маленьким воротничком. Александр Васильев оценил стиль звезды. Он разобрал снимки ее туалетов по полочкам и прокомментировал каждый.
Он отметил, что Буланова невысокая, но при этом не худая. Она близка к своей лирической героине, о которой поет. Носит обычную прическу простой домохозяйки, не пренебрегает платьями и в целом очень женственна. Это в ней и подкупает.
Васильев посоветовал Булановой не носить простые джинсы. заправляя их в короткие сапоги. По его словам, у нее они режут ногу и искажают пропорции. Горизонтальные линии, по словам Васильева, тоже режут фигуру Булановой. Также историк моды не советует Булановой носить длинные просторные платья в цветочек. Они сильно прибавляют возраст и кажутся "бабушкиными". Помимо этого Васильев не советует Булановой носить обтягивающие платья. Из-за подобных туалетов Буланова теряет стройность.