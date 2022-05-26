"Свадьба летом": влюбленная в молодого бизнесмена Буланова объявила о переменах

После скандального развода с Владиславом Радимовым в 2016 году российская певица Татьяна Буланова не торопится замуж, хоть и счастлива в новых отношениях. В интервью Буланова призналась, что мать бывшего мужа покрывала его измены, что было нелегко пережить. Любовницу своего сына она называла гражданской женой. При этом Радимов был женат на Булановой.
Муж загулял, когда их общему с Булановой сыну было четыре года. Сам же Радимов не давал певице и шагу ступить, контролировал все ее действия и ужасно ревновал.
Сейчас Татьяна Буланова счастлива с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее. Пара вместе уже почти три года. Татьяна между тем под венец не идет.
"Я что, навязываться буду, предложение сама делать? Валера говорит мне, что любовь живет вечно. А я отвечаю: "Не знаю…" Но в умных книжках пишут про три года. Если так, то у нас есть еще почти полгода, а дальше посмотрим", – рассказала Буланова.
Возлюбленный Булановой еще не был женат, поэтому певица не исключает, что ему пока просто страшно. Однако он все время говорит ей, что "свадьба летом".
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Татьяна Буланова может ждать третьего ребенка. От предыдущих союзов у Татьяны есть сыновья — Александр и Никита.