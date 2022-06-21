Чудовищного размера: огромное пузо Булановой уже трудно спрятать

В свои 53 года российская певица Татьяна Буланова живет полноценной личной жизнью, встречается с молодым бизнесменом Валерием Рудневым и строит планы на будущее. Бывший профессиональный теннисист из Санкт-Петербурга моложе артистки на 19 лет, но это не смущает пару и не добавляет их отношениям трудностей.
Сначала фанаты не верили, что Буланова снова сойдется с мужчиной, однако теперь стало ясно, что у нее с Рудневым все отлично. Поклонники ждут свадьбы или даже пополнения. К слову, сама Буланова не отрицала, что может пойти под венец.
В последнее время певица сильно изменилась. Фанаты подозревают ее в беременности. А свежее фото и вовсе не оставило в этом сомнений. Татьяна Буланова беременна и скоро родит, уверены фанаты. Ведь ее пузо уже чудовищного размера, пишут в Сети. Но так ли это, сама она пока не подтвердила.
"Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность", – говорила Буланова.
Свежие фото Татьяны Булановой были сделаны во время вечеринки по случаю дня рождения одной из светских львиц. На снимке певица предстала в черном блестящем платье на пуговицах, которое, расширялось от груди до невероятных размеров.