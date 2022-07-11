Дочь знаменитого юмориста, родила мужу 5 детей: что известно об эстонской жене Соловьева

Уже больше 20 лет Владимир Соловьев счастлив в браке с третьей женой. Несмотря на столь долгий срок, многие до сих пор почти ничего не знают о супруге журналиста.

Владимир Соловьев – один из самых известных и обсуждаемых телеведущих последних лет. Помимо карьеры, Соловьев преуспел и в личной жизни. Журналист трижды связывал себя узами брака, стал отцом восьмерых детей и построил крепкий союз с супругой Эльгой Сэпп. Сейчас жена телеведущего – скромная домохозяйка. Но так было не всегда. Мало кто знает, что Эльга родилась в семье знаменитости и добилась успеха в модельной карьере.

Эльга Сэпп появилась на свет в семье эстонки Любови Сэпп и известного российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. С ранних лет девочка росла то в Москве, где познакомились ее родители, то в Эстонии, где жили многочисленные родственники по линии мамы, изучала французский язык и мечтала стать балериной. Несмотря на успехи в танцах, жизнь с любимым делом она так и не связала. Коклюшкин не хотел для дочери карьеры артистки и высказался против.

Послушавшись отца, Эльга отказалась от мечты и получила специальность клинического психолога. Однако для души девушка выбрала совсем другую профессию. Унаследовав от мамы яркую внешность, в студенчестве Сэпп расцвела и превратилась в невероятную красавицу. Высокая голубоглазая блондинка привлекла внимание модельных агентств, преуспела в карьере фотомодели за границей, а после возвращения в Россию начала сниматься в клипах у известных музыкантов.

Примечательно, что именно благодаря работе Эльга устроила и личную жизнь. С будущим супругом она познакомилась на съемках рок-группы "Крематорий", куда тот пришел как журналист. Владимир Соловьев сразу же влюбился в яркую красавицу и сделал ей предложение уже на третьем свидании. В 2001 году молодые сыграли скромную свадьбу в Москве, а спустя несколько лет поженились уже с размахом во Франции.

Эльга Сэпп и Владимир Соловьев счастливы в браке больше 20 лет. Супруга телеведущего реализовала себя как хранительница очага и подарила мужу пятерых детей: Даниила, Софию-Бетину, Эмму-Эстер, Владимира и Ивана. Сам Соловьев называет жену главным стержнем в своей жизни. По словам журналиста, без Эльги он бы не добился таких высот в карьере, какими может похвастаться сейчас.