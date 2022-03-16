"Оказались жалким ***": Соловьев разнес сбежавших из страны звезд

В эфире своей передачи "Соловьев LIVE" журналист пришел к неутешительному выводу о том, что далеко не все российские знаменитости разделяют такие же взгляды. Владимир Соловьев резко прокомментировал массовый отъезд из страны звезд шоу-бизнеса. Большинство из них говорят, что отправились в отпуск, однако эта версия вызывает большие сомнения.
Телеведущий считает, что конец февраля – далеко не самое подходящее время для отпуска. К тому же, удивительным образом массовые отъезды совпали с началом спецоперации на Украине, а это говорит о многом.
"Оказались жалким ***, которое торчит за границей, заламывает руки и ждет, чем все закончится," – разнес журналист сбежавших артистов.
Напомним, что в последние дни то и дело слышно о внезапных отъездах российских селебрити. По информации СМИ, из страны уже уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Семен Слепаков и Иван Ургант, Рената Литвинова и Земфира, а также многие другие.
В пример таким людям Владимир Соловьев привел Николая Баскова, который оказался настоящим патриотом, что стало неожиданностью для многих. Журналист одобрительно высказался о блондине, назвав его "правильным мужиком".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Владимир Соловьев не сдержал слез в прямом эфире.