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Шоу-бизнес
Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги

Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги

Скандал между Владимиром Соловьевым и Ксенией Собчак набирает обороты. Коллеги поливают друг друга грязью.
прочитано 1768 раз

Все началось с того, что Соловьев на своей программе упрекнул Собчак за то, что она после смертельного ДТП шикует в Италии на озере Комо. Ведущая отправилась туда на свадьбу бывшего сенатора Совета Федерации от Пензенской области Андрея Вавилова в качестве тамады. В это время в России хоронили невинную жертву аварии, которую спровоцировал водитель машины Собчак.

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Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

За столь резкую критику Ксения Собчак облила грязью своего оппонента на глазах у миллионов. В своем "Инстаграм" она написала, что на озере Комо действительно очень хорошо и красиво. И отметила, что Соловьев не зря выбрал для себя здесь место под дачу, хотя постоянно критикует прогнившую "гейропу".

Такой обличительный сарказм Владимир Соловьев не стерпел. Он решил высказаться в ответ. Ведущий отметил, мол, чья бы корова мычала. По словам Соловьева, Собчак вообще буквально живет на государственные деньги, пишет URA.RU. При этом Соловьев унизил женщину, отметив ее внешний вид. Он заявил, что ведущая замоталась в гардины и сфотографировалась на фоне озера Комо.

Соловьев добавил, что в отличие от Собчак он приобрел недвижимость в Европе давным давно и на собственные честно заработанные деньги.

"На оплату гонорара Собчак пошли деньги месье Вавилова, который, вежливо говоря, заподозрен в хищении из российского бюджета", — подытожил Соловьев.

Он добавил, что Собчак быстро оправилась после травмы, о которой говорила после ДТП. Но сотрясение мозга, по словам ведущего, помешало ей додуматься отправить на похороны жертвы хотя бы венок.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 13:57 Источник: URA.RU
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комментарии

Ответить:

Гость883353
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Гость879724
Толстосумы не понимают,что приглашая Лошадь на свои мероприятия,они привлекают негативную энергетику? Не удивляйтесь потом,что с вами произойдёт.
Там , где Собчак - там беда. Она же в катафалке свадьбу свою праздновала. Это дурной знак. Думающие люди откажутся от ее услуг. Это правда.
Гость887965
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Василий
Страшная лошадь!!! Ублюдки!
Огорчает, что эту грязную мерзость сравнивают с прекрасным животным. Она и подковы лошади не стоит!
Гость887919
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Гость883353
Уже все приличные слова исчерпаны на характеристику Собчак. Остались только матерные. Ну, есть ещё литературное слово - она Чудовище. Жестокое и бездушное. Ее и тамадой скоро перестанут приглашать. Потому , что там где Собчак - там жди беды. Скольких людей она обидела!
Да еще горе-сенатор написала открытое письмо дочери : МАМА! - ДОЧЕРИ(!) ПИШЕТ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО! Полная потеря разума (о стыде речи быть не может - его у этого горе-сенатора никогда и не было!). Воспитала мерзость - и в ОТКРЫТОМ(!) ПИСЬМЕ уверяет в своей гордости за нее. Точное русское слово СРАМ - это о презренном дуэте Собчак-Нарусовой!
Гость879724
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Толстосумы не понимают,что приглашая Лошадь на свои мероприятия,они привлекают негативную энергетику? Не удивляйтесь потом,что с вами произойдёт.
гость
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Соловьёв и грязные, помойные тело и рот нелюди не совместимы. К ней притронуться мерзко.
Канадский гусь
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Оба продукт системы едим россию
Гость887668
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Кто из них мерзее,вот это вопрос?
Гость883353
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Уже все приличные слова исчерпаны на характеристику Собчак. Остались только матерные. Ну, есть ещё литературное слово - она Чудовище. Жестокое и бездушное. Ее и тамадой скоро перестанут приглашать. Потому , что там где Собчак - там жди беды. Скольких людей она обидела!
Гость879956
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Соловьев прав !
Василий
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Страшная лошадь!!! Ублюдки!
1

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