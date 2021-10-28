Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги

Все началось с того, что Соловьев на своей программе упрекнул Собчак за то, что она после смертельного ДТП шикует в Италии на озере Комо. Ведущая отправилась туда на свадьбу бывшего сенатора Совета Федерации от Пензенской области Андрея Вавилова в качестве тамады. В это время в России хоронили невинную жертву аварии, которую спровоцировал водитель машины Собчак.
За столь резкую критику Ксения Собчак облила грязью своего оппонента на глазах у миллионов. В своем "Инстаграм" она написала, что на озере Комо действительно очень хорошо и красиво. И отметила, что Соловьев не зря выбрал для себя здесь место под дачу, хотя постоянно критикует прогнившую "гейропу".
Такой обличительный сарказм Владимир Соловьев не стерпел. Он решил высказаться в ответ. Ведущий отметил, мол, чья бы корова мычала. По словам Соловьева, Собчак вообще буквально живет на государственные деньги, пишет URA.RU. При этом Соловьев унизил женщину, отметив ее внешний вид. Он заявил, что ведущая замоталась в гардины и сфотографировалась на фоне озера Комо.
Соловьев добавил, что в отличие от Собчак он приобрел недвижимость в Европе давным давно и на собственные честно заработанные деньги.
"На оплату гонорара Собчак пошли деньги месье Вавилова, который, вежливо говоря, заподозрен в хищении из российского бюджета", — подытожил Соловьев.
Он добавил, что Собчак быстро оправилась после травмы, о которой говорила после ДТП. Но сотрясение мозга, по словам ведущего, помешало ей додуматься отправить на похороны жертвы хотя бы венок.
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