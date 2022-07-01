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Шоу-бизнес
"Иностранный артист": охамевший Лоза пнул труп Шатунова

"Иностранный артист": охамевший Лоза пнул труп Шатунова

Юрий Лоза выступил против присвоения Юре Шатунову звания Народного артиста России.
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Звезды отечественной эстрады 80-90-х годов, солист группы "Ласковый май" Юра Шатунов на пике карьеры пользовался огромной популярностью у публики. Даже в наши дни артист все еще собирал большие залы во время гастролей. Исполненные им хиты "Розовые розы", "Седая ночь" и другие навсегда останутся в сердцах поклонников. Певца не стало неделю назад, 23 июня. Однако его фанаты решили восстановить одну несправедливость.

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Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Поклонники творчества Юры Шатунова создали петицию с требованием присвоить их кумиру звание Народного артиста России посмертно. Исполнитель за долгие годы творчества и славы так и не удосужился почетного титула. Однако против воли фанатов певца решил пойти бард Юрий Лоза.

Он позволил себе абсолютно хамские высказывания в адрес покойного коллеги по цеху и, можно сказать, пнул труп Юры Шатанутова, хотя, как гласит народная мудрость, об умерших можно говорить либо хорошо, либо ничего. Впрочем, автора шлягера "Плот" народные мудрости не сильно волновали.

Юрий Лоза заявил, что солисту группы "Ласковый май" нельзя присваивать звание Народного артиста России, потому что он являлся "иностранным артистом". Певец намекнул на немецкое гражданство ушедшей звезды эстрады. Своим мнением бард поделился в интервью изданию "Газета.ру".

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Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 17:47 Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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