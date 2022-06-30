"Там есть доза": Разина обвинили в провокации причины смерти Шатунова

Андрей Разин перед смертью Юры Шатунова сильно потрепал ему нервы.

23 июня на Россию обрушилась страшная новость: умер Юра Шатунов. 48-летний исполнитель хита "Белые розы" перенес обширный инфаркт. Врачам не удалось спасти певца.

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Незадолго до смерти Юра Шатунов отсудил у продюсера Андрея Разина права на группу "Ласковый май". Конфликт между бывшими коллегами длился много лет и безусловно сильно подкосил певца.



Журналист Илья Саглиани в беседе с "Дни.ру" выразил уверенность в том, что если бы не суды, Юрий Шатунов мог бы быть сейчас жив.



"Я считаю, что Андрей Разин допустил огромную ошибку. Все-таки с Юрой Шатуновым они много лет работали, были единой командой, кушали из одной тарелки. Потом он начал судиться с ним за права ради денег из корыстного интереса – это большая ошибка. Он конечно сильно потрепал ему нервы. Я считаю, что спровоцировал Юру, очень сильно спровоцировал на нервный срыв. Нервный срыв мог послужить одной из причин смерти. Это мое предположение. Я считаю, что когда люди много лет работают вместе, то гнаться за деньгами – это неактуальная история. Если там есть хоть доза дружбы, то можно было бы договориться", – заявил журналист.

При этом он не исключил, что Андрей Разин отличный стратег. При этом он поступил не по-человечески, истрепав нервы Юрию Шатунову.

"Иными словами он корыстно использовал Шатунова в своих целях, а потом, когда ему нужны были дополнительные деньги, он решил с ним судиться, понимая, что Юра собирает залы. Это была его ошибка", – заключил журналист.