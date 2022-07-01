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Шоу-бизнес
"Я – плохо": Измученная больным Кончаловским Высоцкая потеряла сон

"Я – плохо": Измученная больным Кончаловским Высоцкая потеряла сон

Юлия Высоцкая откровенно рассказала о проблемах.
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Не так давно прославленная актриса сделала откровенное признание: из-за болезни мужа ей пришлось отказаться от своих привычек. Дело в том, что Юлия Высоцкая вместе с Андреем Кончаловским долгое время занималась бегом, но, измучившись проблемами с его здоровьем, забросила это дело.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Однако в конце концов возлюбленные нашли решение: заменили бег на скандинавскую ходьбу, и теперь снова коротаю время в компании друг друга, занимаясь полезным делом. Однако в жизни в актрисы новая напасть – она потеряла сон. На этот раз, муж к этому не причастен. Всему виной обычная бессонница. "Как вы спите? Я — плохо." – обратилась к поклонникам артистка.

Юлия Высоцкая призналась, что засыпать летними ночами "как будто не так мучительно". Но с приближением осени темное ночное время постепенно увеличивается, дни становятся короче, а вот сна все нет и нет.

"У меня с этим плохо и зимой, и осенью. Так что привет, товарищи по несчастью!" – поделилась своими проблемами с поклонниками супруга Андрея Кончаловского.

Как оказалось, в арсенале актрисы есть специальное дыхательное упражнение, которое время от времени помогает ей наслаждаться сном. Собственно, она решила поделиться им с теми, кто страдает от той же проблемы. Суть упражнения – дышать, а на каждый вдох считать от одного до десяти. Но есть еще один нюанс: важно – избегать в голове каких-либо мыслей и сосредоточиться на упражнении. Как только приходит осознание, что мозг думает о постороннем, надо начинать сначала.

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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 12:25 Источник: Телеграм-канал Юлии Высоцкой ✓ Надежный источник
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