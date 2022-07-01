"На голове был ужас, ничего не было": 55-летний Киркоров впервые рассказал о парике

Sartoria Lamberti – гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде – теперь украшают роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова. На презентации выставки король российской эстрады открыл одним из главных своих секретов.



О Филиппе Киркорове сплетники часто писали, что он-де носит парики, использует накладные волосы. "Меня так задолбали эти разговоры о том, что я якобы абсолютно лысый, что у меня нет волос", – вздыхает артист.

"Когда мы снимали с Давой клип на песню "Ролекс", мне сделали дреды (стильные косички, образующиеся во время спутывания – Прим. ред.), – продолжает Филипп. – Причем такие, что оторвать их можно было только с собственными волосами. Я решил, что пусть отрастет, и тогда я их состригу".

"Отрастали волосы месяца три, – вспоминает Киркоров. – Я вернулся в Москву, начались новогодние съемки. И когда с меня сняли эти дреды, то на голове был ужас – считай, ничего не было. Тогда я решил все сбрить и отращивать свои настоящие волосы".

"Теперь это мой натуральный цвет, – улыбается артист, – ничего красить не надо. Хотя такой опыт у меня был – двадцать лет назад для съемок клипа "Огонь и вода" я был беленький, крашеный. Иногда меня спрашивают, не хотел бы я добавить в цвет волос немного голубого, но думаю, это слишком по-тинейджерски. А вот о розовом я думал – решил полюбить этот цвет (улыбается). Но займусь этим позже. Пока же мне надо замаливать свои грехи с крестом на сцене, решить свои проблемы с епархией, чтобы она меня простила и больше не ругала, за то что я как-то не так представил образ Богоматери на своем концерте",