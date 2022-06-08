Вслед за Примадонной? Внук сбежавшей в Израиль Пугачевой покинул Россию

Внук Аллы Пугачевой оказался за границей.

Примадонна вместе с мужем и детьми еще в феврале покинула Россию. Звездное семейство обосновалось в Израиле, и пока неизвестно, когда вернется обратно и вернется ли... Алла Пугачева оставила на родине роскошный особняк, а еще огромную семью.

Многих поклонников звездной четы поразило, что родственники Примадонны не поехали за ней: дочь активно выступает перед российской публикой, а еще проводит время в компании оставшихся в стране друзей. Но внезапно для всех любимый внук Аллы Борисовны сообщил, что уехал из России, правда, не уточнил куда, чтобы, судя по всему, не навлекать на себя беду в виде критики.

Поклонники принялись гадать, где же находится Никита Пресняков. К счастью, его жена оказалась не такой скрытной и активно делится фотографиям, по которым стало понятно, что супруги улетели в США. К слову, сын Кристины Орбакайте и раньше проводил много времени в Америке, ведь у него там есть недвижимость.



"Вырвались с любимой в небольшой отпуск", – написал в своем микроблоге внук Аллы Пугачевой.

Так что, говорить о том, что Никита Пресняков уехал вслед за знаменитой бабушкой или решил эмигрировать, не приходится. Парочка греется на солнышке, гуляет у моря, наслаждается закатами и проводит время за шопингом. А вот, когда внук Аллы Пугачевой вместе с женой вернутся на родину, неизвестно.