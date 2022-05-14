"Очередь из покупателей": внук Пугачевой рассказал о судьбе ее замка

В последнее время народ заговорил о Максиме Галкине и Алле Пугачевой, причем с такой силой, с какой не говорил в последние годы. Дело в том, что супруги шокировали публику, сбежав из России на фоне специальной операции на Украине. Позже юморист подлил масло в огонь, резко высказавшись по поводу действий российских властей.
Теперь о жизни звезд ходит множество слухов. Кто-то говорит, что Пугачева уже купила шикарный дом в Израиле и собирается получить гражданство, кто-то же уверяет, что семейство планирует перебраться в Латвию или даже Америку. Очевидно одно – супруги уехали из России спонтанно, а на Родине у них остались незавершенные дела.
Уж очень фанатов Аллы Борисовны интересует судьба ее замка в деревне Грязь. Поговаривали, будто артистка продала особняк. Внести ясность в происходящее решил Никита Пресняков – внук Аллы Пугачевой. По его словам, информация о продаже дома – лишь слухи. Он посоветовал не верить домыслам и не доверять непроверенной информации, которая транслируется сомнительными каналами. Также он отметил, что в Латвию Максим и Алла уезжать не планируют.
Кстати, продать замок будет непросто, даже если артисты все-таки захотят это сделать. Дело в том, что, по словам риелторов, недвижимость оценивается в десять миллионов долларов. Поэтому приобрести ее сможет только очень богатая личность. "Очередь из покупателей точно не выстроится", – заявляют эксперты.