"Унижают и хотят добить": выскочившая замуж Федункив рассказала о синяках и увечьях

Марина Федункив шокировала поклонников рассказом о серьезном конфликте.

В прошлом году звезда популярного сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman Марина Федункив активно троллила певицу Ольгу Бузову. Она снимала на нее пародии и высказывалась в ее адрес.

Бывшая ведущая "Дома-2" обиделась на такое творчество. Она раскритиковала действия Марины Федункив в своих соцсетях. Юмористка ответила критику без ответа.

Сегодня Федункив решила вернуться к больной теме и прокомментировала конфликт с Бузовой прошлогодней давности. Юмористка отметила, что в то время у певицы была личная драма, и она все воспринимала чересчур остро. Как выяснилось, звезды уже обсудили конфликт при встрече.

"Ей казалось, что все ее унижают и хотят добить. Но потом мы с ней вполне нормально пообщались", – рассказала Федункив.

Также в интервью "PRO новости" Федункив затронула тему шоу Comedy Woman на ТНТ. Актриса покинула проект после скандала с коллегой Надеждой Сысоевой. Ссора случилась в аэропорту. В своем микроблоге Сысоева рассказала, что Федункив буквально набросилась на нее. Федункив же заявила, что защищалась от агрессии коллеги.

"Конечно же, драться нельзя. Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила", – отметила Федункив. Помириться коллеги так и не сумели.

Напомним, Федункив недавно вышла замуж за итальянца, который младше ее на несколько лет.