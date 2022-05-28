Зависть: Бузова оторопела от роскоши новой пассии Соколова

12-я ежегодная звездная премия "Прорыв Года-2022" назвала имена самых успешных звезд шоу-бизнеса! В числе номинантов были Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков. Но королевой этого вечера стала певица и поэт Алина Делисс.

Вот уже несколько недель вся светская Москва обсуждает слух, будто бы Алина Делисс закрутила роман со звездой фильма "Маленькая Вера" Андреем Соколовым. Оба – свободны, оба уже были в отношениях и учли ошибки прошлого. И ничего им не мешает обрести счастье.

А после выхода красивого клипа "Оба" и презентации, где Алина и Андрей не отходили друг друга и словно бы воплощали понятие нежности, люди и вовсе уверились, что между ними все серьезно. Мол, скоро будем кричать: "Горько!"

"Я встречаюсь только с холостыми, – всегда подчеркивает Алина. – А Андрей всегда был для меня эталоном настоящего мужчины, героем, мечтой".

Андрей Соколов знает, что молва приписывает ему роман с Алиной Делисс. "Мы относимся к этому спокойно, с достоинством, с пониманием, – говорит он. – Но не завидуйте нам!"

Словом, сегодня к Алине – повышенный интерес у прессы, публики и коллег. Даже Ольга Бузова не могла пройти мимо, не восхитившись. "Бесподобно!" – ахнула с завистью звезда "Дома-2" от вида роскошной пассии Андрея Соколова. Алина по-королевски ответила "Взаимно!". И уплыла покорять, очаровывать и сражать наповал красотой и статью!