Не выходит на связь: Левкин сообщил о пропаже 75-летнего Алибасова в день юбилея

6 июня продюсер Бари Алибасов отмечал 75-летие, а бывшему участнику созданной им популярной группы "На-На" Владимиру Левкину в этот же день исполнилось 55. Корреспондент "Дни.ру" позвонил певцу и спросил, как отметили два юбилея.

"Юбилей я провел за городом в компании друзей и родных людей, – рассказал Владимир Левкин. – Большое празднование и концерт, приуроченный к 40-летию творческой деятельности и выходу первого альбома, планирую в сентябре. Пока же был узкий круг".

Многие из подарков певец даже еще не успел открыть. "Чайный сервиз, большая профессиональная колонка, от жены – дрель с явным намеком", – перечислил Левкин полученные презенты.

Его старшая дочь Виктория на праздник не попала. "У нее на носу начало смены в лагере, слет вожатых, поэтому физически не могла быть в этот день со мной, но позвонила и поздравила", – пояснил исполнитель.

Сам же он с утра пытался дозвониться до Бари Алибасова. "Набирал три разные номер, и везде абонент недоступен, – сокрушается Левкин. – Куда-то пропал Бари, не выходит на связь! Но он любит подобные штуки, вся его жизнь – одно сплошное шоу. Он, конечно, гений пиара".

Левкин рассказал, что неделю назад виделся с Алибасовым на съемках телепрограммы. "Я уже уезжал из студии, а он пришел, махнул мне рукой, мол, "привет-привет", – вспоминает певец.

Он покинул группу "На-На" в 1998 году. Но, как признается, никаких обид или недомолвок с продюсером не осталось. "Бари – учитель, наставник, я за все ему благодарен, – признался Левкин. – Я многому у него научился, а сегодня уже и сам ему могу что-то подсказать, но он, в силу характера, все равно сделает всегда по-своему (улыбается)".