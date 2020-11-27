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Шоу-бизнес

"Это моя боль": Лёвкин десять лет не общался с родной дочерью

Фото: Личный архив
Виктории, старшей дочери музыканта Владимира Лёвкина, 27 лет. Сегодня она прекрасно ладит со знаменитым отцом, его новой женой Марусей и своей единокровной сестрой Никой. Но путь к этой идиллии оказался долгий и тернистый.
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Первый брак Владимира Лёвкина продлился шесть лет и окончился драматичным и болезненным разводом. "Во-многом, это моя вина, – признался артист "Дни.ру". – Я ведь по 11 месяцев в году проводил на гастролях с группой "На-На", какой жене это понравится? Да и родившуюся дочь видел наездами, изредка. Приезжал домой, а это был уже другой человек, повзрослевший. Фактически ее растили мама и дедушка. И когда летом его не стало, для Вики это стало потрясением".

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С разводом прекратилось и общение Владимира с дочерью. "Я присутствовал каким-то образом в ее жизни – например, давал разрешение на выезд за рубеж, узнавал от родственников, как у нее дела, периодически помогал, чем мог, но мы не виделись, – говорит Лёвкин с сожалением. – Это моя боль, честно говорю. Я пытался наладить контакт и с ней, и с первой женой, но у меня это не получалось".

Фото: Личный архив

Общение же с Викой начало складываться только после того, как в жизни Владимира появилась его нынешняя супруга Маруся и родилась дочь Ника.

Фото: Личный архив

"Вика занималась в театральной студии, а моя жена Маруся работала кастинг-директором сериала "Интерны"– рассказал Лёвкин. – Она-то и пригласила Вику в этот телевизионный проект, где у дочери была небольшая роль. На том кастинге у Маруси и Вика случился такой диалог: – Ты знаешь, кто я? – Знаю, ты новая девушка моего папы, у тебя классные джинсы". Так завязалась дружба.

Фото: Личный архив

После этого отношения исполнителя с дочерью и первой женой начали улучшаться. Настолько, что сегодня многие праздники они отмечают вместе, а если у Владимира и его супруги концерт, то они свою дочь Нику могут запросто оставить на пару часов у первой супруги артиста. "Марина и Маруся сегодня прекрасно общаются, часто переписываются, наверное, меня обсуждают", – смеется Лёвкин.

Очень сблизила его с дочерью и страшная болезнь. "Папа про это не любит рассказывать, но у него самого дважды был рак лимфатической системы. В первый раз мне было 10 лет, я с ним тогда почти не общалась, потому что он жил в другой семье. Второй раз онкологическое заболевание ему диагностировали несколько лет назад, когда его новая жена Маруся была беременна Никой. Тогда я приезжала к нему в больницу и видела его огромное желание жить", – призналась дочь музыканта.

Фото: Личный архив

Теперь все обиды и недомолвки позади. "Марина простила меня, – радуется Лёвкин. – У нас общая дочь, мы родственники, нам нечего делить".

Сегодня Владимир Лёвкин интересуется всем, что связано с дочерью. А она гордится знаменитым отцом. Когда люди узнают, что он – бывший участник группы "На-На", то часто не верят. И тогда Виктория по видеосвязи звонит папе, чтобы он спел свой главный хит – "Упала шляпа". Счастливый Владимир никогда не отказывается.

Фото: Личный архив

P.S. В воскресенье на канале НТВ Владимир Лёвкин появится в новом сезоне шоу "Суперстар!". Не пропустите!

Автор: 27 ноября 2020, 09:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Левкин показал подросшую дочь

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