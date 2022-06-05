Русская Мадонна: шоу Бузовой за 100 миллионов потрясло Киркорова

Собрать сегодня 7-тысячный зал под силу мало какому артисту. Но у Ольги Бузовой в столичном "Крокусе" был аншлаг. Она восхитила, удивила, поразила. Мол, "вот она я" какая! Корреспондент "Дни.ру" оценил премьеру программы.

Без малого два с половиной часа шоу, пять его генеральных прогонов, 50 человек на сцене, 450 литров выпитой ими на репетициях воды, десятки костюмов и 100 миллионов рублей затрат – это арифметика концерта Бузовой. "Мне хотелось предстать модной, красивой, худой, – улыбается она. – А еще показать такое шоу, какого в России еще никто не делал".

Колоссальные траты на программу "Вот она я" Бузову мало волнуют. В конце концов, не деньги остаются в истории, а их применение. "Я делаю это, потому что уважаю своих людей, свое творчество, потому что хочу показывать именно такой уровень, – объяснила после выступления Ольга. – Сегодня после выступления первым ко мне в гримерку пришел Филипп Киркоров. И он мне сказал: "Детка, это мировой уровень!"

Король российской эстрады, который сам всегда поражает воображение грандиозными шоу и задает тренды, знает, что говорит. Действительно, Ольга Бузова собрала на сцене все лучшее, что может быть в свете, в сценографии, свете, звуке и видеографике. Она, перфекционист по природе, просто не могла иначе. Певица много ходила по концертам звездных коллег, мотала что называется, на ус, и представила эдакую выставку достижений музыкального хозяйства.

Хотя переживаний оказалось достаточно. "Я волновалась, что не успею переодеться, потому что был момент в программе, когда на смену точки на сцене и перемену платья было всего полторы минуты, – рассказала она. – За время шоу я не сделала ни глотка воды, все было рассчитано до секунды. Я переживала за мои танцы на пилоне, поскольку перед шоу выяснилось, что в колготках невозможно работать на шесте. Но я и тут нашла выход".

Ольга показала огромные синяки на ногах и ссадины на руках – это следы многомесячных тренировок. Она даже на фортепиано, занятия на котором оставила еще в детства, научилась играть специально для шоу, чтобы удивить еще и этим. И не ошиблась ни в одной ноте.

Бузовой ради этого концерта пришлось не только многим пожертвовать, но и побороть собственные фобии. Например, она парила над залом в кольце. "Я очень, очень боюсь высоты, — обратилась звезда к зрителям. – Но благодаря вам я переборола эти страхи. Вы моя сила, вы моя опора, вы моя поддержка. И я хочу вам кое-что сказать: никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!"

Ольга знает, сколько у нее хейтеров и злопыхателей. Но ей на них плевать. "Мне реально пофиг, – объяснила она. – Пусть говорит кто угодно и что угодно. Но сегодня, после шоу "Вот она я", я просто убедилась: все, что я делаю, имеет смысл, потому что есть люди, которые верят в меня, принимают и любят меня всегда. Я сделала свой выбор по жизни – это сцена. И дугой дороги не вижу. И это шоу – только начало".

Начало получилось мощным. Оказалось, что даже "вживую" Бузова поет неплохо, хотя на концерте была местами и фонограмма. Но ведь на звезду "Дома-2" идут не ради безупречного вокала, а ради шоу, зрелищности и красивой картинки. А что до вокала, так даже Мадонна в прямом эфире "Евровидения" так лажала, что пришлось потом из Интернета все записи удалять. Но Мадонна поет уже 40 лет, а Бузова только 11.

Сегодня у бывшей звезды "Дома-2" вышло уже три сольные альбома. Хиты из них она и представляла в шоу "Вот она я", причем многие были в новых, часто роковых и драйвовых аранжировках. Не обошлось и без премьер – иначе это была бы не Бузова.

...Танцевальный фан-партер бесновался и скандировал: "Богиня! Богиня! Богиня!" Вероятно, так теперь Ольгу Бузову и будут звать, поскольку титулы и звания королей, принцесс, императриц, примадонн и див уже на эстраде разобраны.