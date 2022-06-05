Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Воскресенье
5 июня
Лента новостей
15:59
Секреты постельного белья: как выбрать и не пожалеть
15:44
Бросившая Родину Хаматова пожалела об опрометчивом поступке: Хочется пожрать
15:15
"В роддоме не рожается": пузатая Тодоренко готовится выплюнуть из себя ребенка в грязищу
14:43
"Спасибо за подписчиков": вскрылась грязная ложь окрутившего молодуху Прилучного
14:36
"Они боятся умирать": боец "ЧВК Вагнера" рассказал о столкновениях с военными США
13:49
"Можно не уезжать": наживающийся на евреях беглец Галкин сказал последнее слово
13:39
Отчалившая на чужбину предательница Лазарева унизила нищих россиян: Вы там все умрете скоро
13:02
Стыд и срам: потекшая Боня легла под женатого мужика
12:23
Русская Мадонна: шоу Бузовой за 100 миллионов потрясло Киркорова
11:46
Вылизывающая пятки Западу Нетребко рискует остаться с носом
11:44
"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины
11:20
"Яна совсем загоняла": побагровевший Плющенко свалился с сердечным приступом на глазах у детей
10:59
Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас
10:49
"Кобылоголовая" Собчак взяла в рот при всем честном народе: Мерзость
08:26
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
06:02
Рецепт блинов от звезды "Моей прекрасной няни" – без вреда для фигуры
04:45
Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
02:07
Четверо лосей устроили заплыв по Волге: Куда вы?!
00:07
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
22:05
"Сыновья копируют успешных родителей": изменившегося наследника Шевчука вывели на чистую воду
20:16
"Может не справиться": замахнувшуюся на Евровидение Бузову спустили на землю
18:02
"Господи, убей меня!": 75-летняя Васильева свихнулась на фоне галлюцинаций
18:00
"В чем мать родила!": Голая Лада Дэнс опозорилась на пляже
17:19
"Уже совсем": шокирующие изъяны дочери Орбакайте вызвали оторопь
16:33
"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта
16:25
"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей
15:36
"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас

Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас

Лайма Вайкуле несколько недель назад сбежала в США. Поговаривают, что артистка вновь лечится от онкологии.
прочитано 722 раза

Друзья и знакомые переживают за звезду, которая старается не выносить на публику свои переживания. Знаменитость скрывает причину, по которой отправилась за океан. 30 лет назад, когда певице впервые диагностировали рак молочной железы, она испытала ужас. К счастью, тогда болезнь удалось победить, но высока вероятность, что онкология отступила лишь на время.

ПО ТЕМЕ

Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью

"Шансы не велики": сгорающую от рака Вайкуле увезли на "химию" в Америку

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Впрочем, поговаривают, что в Америку Лайма Вайкуле полетела, чтобы подправить лицо. Артистка уже прибегала к помощи пластических хирургов, и в этот раз собирается вновь слегка омолодиться.

В начале года в соцсетях известного хирурга доктора Рэя появилась фотография со Лаймой Вайкуле. Специалист занимается областью вокруг глаз. "У нее глазки изменились, стали такие чуть-чуть "лисьи", – говорит московский коллега доктора.

А вот Филипп Киркоров, кажется, в курсе дела, но сдавать подругу не собирается. По его словам, они общались по видеосвязи около месяца назад. Он отмерил Лайме Вайкуле последний срок, отметив, что она "шикарная женщина". "Да ей жить до ста лет, до ста десяти!" – заявил поп-король.

Напомним, не так давно Маргарита Симоньян напала на сбежавшего в Израиль Максима Галкина. Журналистка назвала артиста "мразью" и "геем", отметив, что он обманывает всю страну. После случившегося на защиту мужа Аллы Пугачевой встала Лайма Вайкуле.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2022, 10:59 Источник: НТВ, "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Стыд и срам: потекшая Боня легла под женатого мужика

Звезда призналась во грехе
Шоу-бизнес

"Можно не уезжать": наживающийся на евреях беглец Галкин сказал последнее слово

Юморист сделал заявление
Шоу-бизнес

Отчалившая на чужбину предательница Лазарева унизила нищих россиян: Вы там все умрете скоро

Артистка не постеснялась

Шоу-бизнес

"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины

Балерина вызвала оторопь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+