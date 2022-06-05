Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас

Друзья и знакомые переживают за звезду, которая старается не выносить на публику свои переживания. Знаменитость скрывает причину, по которой отправилась за океан. 30 лет назад, когда певице впервые диагностировали рак молочной железы, она испытала ужас. К счастью, тогда болезнь удалось победить, но высока вероятность, что онкология отступила лишь на время.
Впрочем, поговаривают, что в Америку Лайма Вайкуле полетела, чтобы подправить лицо. Артистка уже прибегала к помощи пластических хирургов, и в этот раз собирается вновь слегка омолодиться.
В начале года в соцсетях известного хирурга доктора Рэя появилась фотография со Лаймой Вайкуле. Специалист занимается областью вокруг глаз. "У нее глазки изменились, стали такие чуть-чуть "лисьи", – говорит московский коллега доктора.
А вот Филипп Киркоров, кажется, в курсе дела, но сдавать подругу не собирается. По его словам, они общались по видеосвязи около месяца назад. Он отмерил Лайме Вайкуле последний срок, отметив, что она "шикарная женщина". "Да ей жить до ста лет, до ста десяти!" – заявил поп-король.
Напомним, не так давно Маргарита Симоньян напала на сбежавшего в Израиль Максима Галкина. Журналистка назвала артиста "мразью" и "геем", отметив, что он обманывает всю страну. После случившегося на защиту мужа Аллы Пугачевой встала Лайма Вайкуле.