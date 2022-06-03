"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова

2 июня отцу короля российской поп-музыки Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет. Празднование столь внушительной даты народного артиста прошло в одном из престижных столичных ресторанов. Среди многочисленных звездных гостей Киркорова-старшего оказалась и Лариса Долина.
Народная артистка не упустила возможности поздравить дорогого юбиляра и произнесла очень трогательный тост. Отрывок торжественной речи Долиной позже появился в ее телеграм-канале. Обращаясь к Бедросу Киркорову, Лариса Долина вспомнила, что познакомилась с ним много лет назад, когда его сыну было всего 15 лет.
Звезда рассказала, что юный Филипп ездил с ней тогда на концерты в рамках ее большого гастрольного тура, чтобы набраться опыта. Тут же Долина случайно проболталась или же специально пошутила о тайных чувствах тогда еще будущего поп-короля к другой звезде.
"Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит," – весело рассказала Долина.
Все присутствующие, конечно, догадались, что речь шла об Алле Пугачевой, с которой много лет спустя Филипп Киркоров связал себя брачными узами и о которой не может забыть до сих пор.
Закончив с этими воспоминаниями, Долина буквально осыпала комплиментами юбиляра. Певица отметила великолепный голос Бедроса Киркорова и поблагодарила именинника за него самого и за его талантливого сына.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как затравленная Лариса Долина почернела от ненависти.