"Не волк, а шакал": Затравленная Долина почернела от ненависти

После начала спецоперации на Украине в российском шоу-бизнесе произошел раскол. Некоторые звезды отреклись от происходящего и покинули Россию. Другие поддержали действия российских властей и остались в стране, став рупором патриотизма.
Народная артистка России Лариса Долина не примкнула ни к тем, ни к другим. Она не комментировала происходящее, однако с каждым днем молчать все сложнее, и пора бы занять какую-то позицию.
66-летняя Долина стала в последнее время редко появляться в соцсетях, хотя до начала спецоперации ее страницы пестрили сногсшибательными снимками и комментариями хейтеров. Наконец артистка высказалась.
На свежем фото артистка предстала вся в черном. Она понурила взор и опустила голову. Долина выглядела мрачно. В тексте публикации Долина заявила, что пока не пришла к однозначному выводу по поводу происходящего в мире.
Сейчас Долина, которая родилась в Одессе, погружена с головой в работу. Ее ждут открытие Музыкальной Академии Ларисы Долиной, презентация Российской Музыкальной Ассоциации.
Артистка отметила, что много думает о происходящем и знает правду. "Страшнее не волк, а шакал", – написала Долина символичные строки стихотворения. Комментарии на странице певица отключила, ведь ее уже затравили хейтеры за ее молчание.