Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке

74-летнего Бари Алибасова предупредили о возможных судебных разбирательствах.

На днях журналистам стало известно о новой женитьбе Бари Алибасова. Как писали СМИ, продюсер группы "На-На" решил вступить в брак со своей сиделкой. Вместе с тем появилась информация о том, что музыканта разбил инсульт. Может ли человек в таком состоянии принимать осознанные решения? Будет ли этот брак считаться юридически состоявшимся? На эти вопросы ответил бизнесмен, основатель проекта "Доступное право" Сергей Романов в беседе с "Дни.ру".

По словам эксперта, согласно российскому Семейному кодексу, если в момент регистрации хотя бы один из будущих супругов был недееспособным, брак считается недействительным. При этом нужно помнить, что таким человека может признать лишь суд, а любые другие справки, заключения и тому подобное не имеют никакой силы. "Сам же факт какого-либо заболевания не является однозначным поводом говорить о том, что гражданин стал недееспособным", – отметил Романов.

Например, если у человека парализовало левую руку и левую ногу, то это отнюдь не значит, что у него мозг стал работать так плохо, что он не осознает значение своих поступков и не понимает их последствий.

"Разумеется, обязательным элементом любого судебного разбирательства по таким делам является судебно-медицинская экспертиза гражданина, у которого предполагается недееспособность. Экспертиза может длиться от месяца и дольше и нередко сопровождается помещением такого гражданина в стационар для тщательного и всестороннего обследования", – объяснил основатель проекта "Доступное право".

Если врач напишет, что человек "не может понимать значения своих действий и руководить ими", то судья вынесет решение о признании гражданина недееспособным. Однако для оценки бракосочетания логично проводить психиатрическую экспертизу состояния до брака , чтобы не усложнять ситуацию и не тратить время. В противном случае придется потратить более полугода на экспертизы и судебные разбирательства.

"Возникает вопрос: возьмут ли судья и врач полгода спустя на себя ответственность однозначно утверждать, что полгода назад человек уже был недееспособным? Велик шанс, что датой начала статуса недееспособности человека будет фактическая дата решения суда, и, следовательно, никто не сможет достоверно утверждать, что 6-7 месяцев назад человек уже не мог осознавать, что он делает и какие у этого будут последствия", – пояснил Романов.

Очевидно, что Бари Алибасов, женившись в седьмой раз, наживет себе немало проблем. Впрочем, это ясно и без мнения эксперта, ведь личная жизнь артиста всегда была наполнена ссорами, скандалами и разбирательствами. Причем, многое происходило прямо на глазах у публики.