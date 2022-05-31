"Сказывается возраст": Сына обвинили в плачевном состоянии женившегося в седьмой раз Алибасова

Бари Алибасов из легендарного музыкального продюсера превратился в скандалиста, потеряв всякую честь.

На днях стало известно, что продюсер группы "На-На" Бари Алибасов женится в седьмой раз. Невестой якобы стала некая нянечка из Донецка по имени Елена. Сын музыкального деятеля Бари Алибасов младший не подтвердил информацию, однако и не стал исключать радостного события в жизни отца.

Актриса и модель Арина Волкова обеспокоена состоянием Бари Алибасова. Она уверена, что в последнее время продюсер ведет себя странно и весьма подозрительно. В конечном итоге ситуация может сыграть злую шутку с артистом огромного масштаба.

"Бари Алибасов стал очень скандальной персоной в мире шоубизнеса, по непонятной причине инфоповоды дает самые нелицеприятные. Согласна, что черный пиар – это тоже пиар, но есть же границы, и надо их видеть, если собственное "лицо" имеет значение и мнение публики. Ведь всю жизнь мы знали Алибасова как выдающегося продюсера, группа "НА-НА" – легенда. И благодаря ему. Но что мы наблюдаем теперь? Ходит на шоу телевизионные, ведет себя неприемлемо, тем самым стирает все предыдущие победы данными ситуациями. Возможно сказывается возраст, но на это могут точно ответить врачи, утверждать не буду, но попытка оставаться на плаву посредством нелицеприятного "хайпа" наблюдается очень четко. Также возможно влияние его сына, который в скандалах не уступает. В любом случае данное поведение ни к чему хорошему не приведет, репутация портится, и вылезать из этого в разы сложнее", – заявила Арина Волкова.

Напомним, в последнее время Бари Алибасова подводит здоровье. После перенесенного инсульта он не восстановился окончательно.