Протекшую пузатую Сербякину облизали с ног до головы

Недавно в Москве состоялась ежегодная музыкальная премия RU.TV. Как это обычно бывает, знаменитости продемонстрировали стильные образы и не очень. Кто из артистов попал впросак, появившись на мероприятии ужасном наряде, рассказала персональный стилист, имиджмейкер Клара Шонхорова в беседе с "Дни.ру".

Особое внимание публики привлекла недавно родившая Ольга Серябкина. Ее наряд публика раскритиковала. Певица не стала скрывать лишние килограммы на животе, отдав предпочтение светло-зеленой юбке в пол и бюстгальтеру болотистого цвета с кровавыми пятнами. Казалось, что брюнетка протекла в интимной зоне.

Кларе Шонхорова, напротив, образ экс-солистки группы SEREBRO понравился. "Выглядит очень стильно, несмотря на хейт в сети. Рваная челка, макияж, юбка, платформа на обуви блестящая, лиф. Она похожа на Русалочку, модную и клевую. Ее образ – это тренд. Акцент на попу, яркий неоновый цвет, платформа", – оценила стилист, буквально облизав исполнительницу с ног до головы.

При этом про певицу МакSим, которая тоже присутствовала на премии, эксперт не сказала ничего хорошего: "Ее образ не меняется никогда. Платье выпускницы, причем плохое платье выпускницы. Волосы также никогда не меняются в ее образах. Ощущение, что она застряла в своем десятилетии, когда была популярна. Воланы на платье напоминают танцовщицу фламенко. Это не стильно, не актуально. Чтобы хоть немного вытянуть наряд, я бы сделала укладку иную".

Шонхорова разнесла в пух и прах и наряд Алены Водонаевой: "Алена, видимо, держит траур по этой музыкальной премии. Образ похож на театральный костюм, никакого отношения к моде не имеет. Думаю, она просто хотела привлечь внимание, но никакого посыла в ее образе нет. Для меня это странно".

Похвалить блогера, хип-хоп-исполнителя и ведущего "Дома-2" Давида Манукяна, по словам стилиста, тоже не за что. "Переборщил в своем образе с деталями. Для чего здесь нужны были дополнительные аксессуары, неясно. Очки совершено из другой оперы. Здесь подошли бы черные в толстой роговой оправе. Выбранные им совершенно не подходят здесь по стилистике, как и его классические часы. Свисающая игрушка довольно странная, так и хочется выбросить из образа. Я бы оставила пиджак, тракторные ботинки, сменила черную рубашку на белую футболку, брюки поменяла бы на джинсы", – высказалась имиджмейкер.

А вот Полина Гагарина классная. Певица всегда очень элегантна и сексуальна, демонстрирует утонченность и изысканность, обратила внимание эксперт. "По мне, это все хорошо, но нет совсем никаких экспериментов. Возможно, в этом смысле постоянство – признак мастерства. В этом образе для меня под вопросом укладка. На мой взгляд, было бы лучше собрать волосы в низкий хвост", – считает Клара Шонхорова.

Ранее о внешнем виде Ольги Серябкиной на премии RU.TV высказалась блогер Татьяна Семенова. Ей тоже показался образ певицы странным. Ее слова приводили "Дни.ру".