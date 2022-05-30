"Больно смотреть": вульгарный образ певицы Славы вызвал оторопь

Модный эксперт разнес в пух и прах образы российских звезд.

В Москве отгремела одна из самых популярных музыкальных премий – премия RU.TV. Значимой частью этого события стала презентация образов на красной дорожке. Российские знаменитости пытались чуть ли не из штанов выпрыгнуть, чтобы удостоиться звания королевы вечера. Кто-то одевался, а кто-то, наоборот, раздевался. Однако далеко не все удостоились восторженных отзывов экспертов. Так, звездный стилист Руслан Громов разнес в пух и прах образы некоторых селеб.

Жестко прошелся Руслан по наряду певицы Славы. "Больно смотреть", – заявил стилист. По его мнению, матери двоих детей не стоит выбирать такие вульгарные костюмы. Он отметил, что образ артистки, без сомнений, эффектен, однако повторять его он бы никому не посоветовал.

Досталось и Ольге Серябкиной, которая решила максимально оголиться, надев юбку в форме хвоста русалки и зеленый бюстгалтер. По мнению стилиста, певица слишком рано начала демонстрировать свое тело, поскольку ее фигура еще далека от идеальной. Он отметил, что наряд только подчеркивает несовершенства. Также Руслан добавил, что Ольга больше похожа не на русалку, а на подругу водяного.

Не обошел стороной Громов и образ Мари Краймбрери. Он заявил, что девушка выглядит нелепо. Так, он раскритиковал певицу за чересчур вызывающее платье с перьями. Также он отметил, что прическа Мари больше соответствует спортивному стилю. Так что попытка Краймбрери быть леди потерпела фиаско.